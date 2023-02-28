Favour Akem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Favour Akem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Favour Akem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Favour Akem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Favour Akem 21 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Favour Akem Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Favour Akem'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Favour Akem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Favour Akem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2022 yılında Baladiya
29 Ocak 2023 yılında Gaish
30 Haziran 2023 yılında Baladiya
Favour Akem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Favour Akem şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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