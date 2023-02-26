Fawaaz Basadien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fawaaz Basadien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fawaaz Basadien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fawaaz Basadien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fawaaz Basadien 23 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fawaaz Basadien Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fawaaz Basadien, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fawaaz Basadien'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Fawaaz Basadien Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fawaaz Basadien isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fawaaz Basadien Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fawaaz Basadien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Milano United

1 Temmuz 2017 yılında CT C FC Res.

16 Ağustos 2018 yılında Ubuntu

1 Temmuz 2019 yılında Steenberg Utd.

9 Ekim 2020 yılında Swallows FC

22 Temmuz 2022 yılında Stellenbosch FC

Fawaaz Basadien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fawaaz Basadien şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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