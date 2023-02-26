Fawzi Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fawzi Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fawzi Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fawzi Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fawzi Ali 22 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fawzi Ali Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına - tarihinde katılmıştır. Fawzi Ali'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fawzi Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fawzi Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fawzi Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fawzi Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fawzi Ali şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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