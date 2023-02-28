Fawzi El Henawy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fawzi El Henawy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fawzi El Henawy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fawzi El Henawy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fawzi El Henawy 29 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Fawzi Mohamed El Sayed şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fawzi El Henawy Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fawzi El Henawy, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria takımına 3 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Fawzi El Henawy'nin Ittihad Alexandria ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Fawzi El Henawy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fawzi El Henawy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fawzi El Henawy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fawzi El Henawy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında El Ittihad

30 Haziran 2019 yılında El Ahly U21

18 Temmuz 2019 yılında Smouha

31 Ekim 2020 yılında El Ahly U21

3 Aralık 2020 yılında El Ittihad

Fawzi El Henawy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fawzi El Henawy şuan Ittihad Alexandria takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.