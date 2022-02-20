Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi Maaşları

Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi maaşı ortalama olarak aylık 9350_TL'dir. En düşük Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi maaşı 8050_TL, En yüksek ise 10650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7122.01

Meslek Adı :

Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Yer Ve Duvar Döşemecileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fayans, Seramik ve Karo Döşemecisi, duvara ve/veya tabana fayans, seramik, karo, granit ve mermer döşeme işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fayans, Seramik ve Karo Döşemecisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Duvara harçlı fayans döşemek, b) Duvarın yüzey hatalarını gidermek, harç hazırlanmasını sağlamak,

c) Anoları, duvar köşelerine profilleri yerleştirmek,

d) Fayans kesmek, fayansa delik açmak, fayansları yerleştirmek,

e) Derzleri doldurmak ve temizlemek,

f) Duvara yapıştırma fayans döşemek,

g) Yapıştırma harcının hazırlanmasını sağlamak ve duvara çekmek, h) Fayansları yapıştırmak, i) Tabana harçlı seramik döşemek, kot almak, tabana çimento şerbeti yaymak,

j) Harcı tesviye etmek, ipe göre seramikleri yerleştirmek,

k) Tabana yapıştırma seramik döşemek,

l) Tabana karo, mermer, granit döşemek,

m) Süpürgelikleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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