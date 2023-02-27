Fayaz Mirdoraghi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fayaz Mirdoraghi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fayaz Mirdoraghi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fayaz Mirdoraghi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fayaz Mirdoraghi {dogum-tarihi} tarihinde Andimeshk, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da فیاض میردورقی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fayaz Mirdoraghi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fayaz Mirdoraghi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fayaz Mirdoraghi'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fayaz Mirdoraghi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fayaz Mirdoraghi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fayaz Mirdoraghi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fayaz Mirdoraghi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Sanat Naft

Fayaz Mirdoraghi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fayaz Mirdoraghi şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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