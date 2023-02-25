Faycal Mebarki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faycal Mebarki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faycal Mebarki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faycal Mebarki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faycal Mebarki 31 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faycal Mebarki Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Faycal Mebarki'nin JS Saoura ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Faycal Mebarki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faycal Mebarki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faycal Mebarki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faycal Mebarki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında JS Saoura

Faycal Mebarki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faycal Mebarki şuan JS Saoura takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

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