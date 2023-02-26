Faysal Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faysal Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faysal Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faysal Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faysal Traore 25 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Burkina Faso uyrukludur.Gerçek adı da Faysal Kafonon Traoré şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faysal Traore Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGBEVE KSPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Faysal Traore'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Faysal Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faysal Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faysal Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faysal Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Nasaf Qarshi

5 Mart 2021 yılında FC Yangier

21 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

12 Ağustos 2022 yılında Nsoatreman FC

Faysal Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faysal Traore şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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