Faysel Kasmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faysel Kasmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Faysel Kasmi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Faysel Kasmi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Faysel Kasmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faysel Kasmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faysel Kasmi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faysel Kasmi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faysel Kasmi 31 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Belçika,Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faysel Kasmi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Faysel Kasmi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFC Dessel Sport futbol takımında oynamaktadır. KFC Dessel Sport takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Faysel Kasmi'nin KFC Dessel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Faysel Kasmiboyu ve yaşı kaç

Faysel Kasmi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faysel Kasmi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Faysel Kasmi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faysel Kasmi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Kasım 2013 yılında Lierse SK

5 Temmuz 2015 yılında Standard Liège

31 Aralık 2015 yılında Lierse SK

11 Ocak 2016 yılında Omonia Lefkoşa

30 Haziran 2016 yılında Lierse SK

25 Ağu 2017 yılında Lierse SK U21

24 Ocak 2018 yılında Waterford FC

1 Temmuz 2018 yılında KFCO Beerschot

7 Ocak 2019 yılında ASV Geel

26 Ağu 2019 yılında URSL Visé

1 Temmuz 2020 yılında Cherno More

27 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

4 Ekim 2021 yılında Dhofar Club

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Bregalnica Stip

31 Ocak 2023 yılında Dessel Sport

Faysel Kasmi kimdir

Faysel Kasmi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faysel Kasmi şuan KFC Dessel Sport takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Faysel Kasmi nereli

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