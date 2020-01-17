FAYTON KARARINA  FAYTONCULAR VE ADA HALKININ YORUMU

- Adalar'da faytonların her biri 300 bin TL, atların her biri ise 4 bin TL bedelle İBB tarafından satın alınacak

- Faytoncular "beklentimiz bunun üstündeydi, faytoncu arkadaşlarımızla mağduruz" ifadelerini kullandı.

- Ada halkı ise yeni sisteme geçiş sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirtiyor.

ADALAR'da faytonların her biri 300 bin TL, atların her biri ise 4 bin TL bedelle İBB tarafından satın alınacak. Karantina sürecinin devam ettiği adalarda, atların gönderilmesi sonrasında ulaşım elektrikli araçlarla sağlanacak. Faytoncular beklentilerinin karşılanmadığını ifade ederken, kimi ada halkı kararı destekliyor kimi ise faytonun bir nostalji olduğunu söylüyor. Adalarda bulunan atların gönderilmesinin ardından elektrikli araçlarla yeni sisteme geçileceği belirtilirken, bu süreçte kaçak ahırların da yıkılması planlanıyor.

"BİZ EKMEĞİMİZİ KAYBETTİK, ONU İSTİYORUZ"

Faytonların durdurulması kararı öncesi faytonculuk yapan Mehmet Salih Söylemez, "Beklentimiz bunun daha çok üstündeydi. Faytoncu arkadaşlarımız da mağdur. Bir aydır burada insanlar evlerine, ekmek parası götüremiyor. Yetkililere sesimi lütfen duyurun. Bu işe bir el atsınlar. Bu insanların mağduriyetini gidersinler. Ben rakam belirtmek istemiyorum. Bunun bilir kişiler tarafından belirlenmesi gerekiyor. Yetkililer sesimizi duysun yeterlidir. En azından buranın ulaşımını bize vermeleri gerekiyordu. Şarjlı da olsa, elektrikli de olsa buradaki esnafa vermeleri gerekiyordu. Biz bunu istiyoruz, parasının peşinde değiliz. Bizim ekmeğimizi kapatmasınlar. Ekmeğimiz kapandığı zaman herkes mağdur. Biz ekmek kazanmak zorundayız. Biz ekmeğimizi kaybettik, onu istiyoruz" şeklinde konuştu.

"O BURANIN SEMBOLÜYDÜ"

Büyükada'da yaşayan esnaf Elif Güler, "Ben 48 senedir buradayım. Burada hep faytonlar vardı. O buranın sembolüydü. Çok güzeldi. O zamanlar güzeldi. Şimdi değil. Atlara iyi bakmadılar. Hayvanlar hastalandı, öldü. Atlar buranın sembolüydü. Yaşlılar var, bir yere gitmek istiyor. Araba yok. Gelen turistler hep soruyor. Buranın sembolü bisiklet ve at arabasıdır" şeklinde konuştu.

"BENCE ÇOK DOĞRU BİR KARAR"

Büyükada'da yaşayan Turgay Alankuş, faytonların kaldırılması kararını desteklediğini belirterek, "Bence çok doğru bir karar. Çünkü hayvanlara yapılan eziyet artık yeterdi. Onun için çok doğru bir şey. Onlar bizim sömürü araçlarımız değil, onlar bize mahkum değil. Onlar bize hizmet etmek için bu dünyaya gelmiş değil. Onun için herkesin buna saygılı olması lazım. Artık sadece nostalji olsun diye böyle bir şeye de gerek yok. Bence çok doğru bir karar" ifadelerini kullandı.

"BEN TAMAMEN KALDIRILMASI DEĞİL, AZALTILMASINDAN YANAYIM"

Faytonlarla ulaşım döneminde ücretin yüksek olduğunu belirten İbrahim Çıralı, alınan kararla ilgili, "Biraz daha temiz ve titiz, Avrupa'daki gibi yapılsaydı, belki kalkmayabilirdi. Ben tamamen kaldırılması değil, azaltılmasından yanayım. 50 tane falan nostalji olabilir. Ada halkı olarak mesela Tepeköy'e çıkacağız. Uzak yerlerde oturanların çarşıya inmesi için günde iki sefer faytona binme imkanı yok. Bu parayı veremez. Otobüs gibi olması iyi. Hem mesela ada şu an temiz kokuyor artık" ifadelerini kullandı.

"14, 15 KİŞİLİK ELEKTRİKLİ ARAÇLAR BENCE BU ADAYA BÜYÜK GELİR"

Esnaf ise ruam hastalığı sonrası faytonların durdurulmasıyla gelen turistlerin azaldığını belirtiyor. Büyükada'da lokma satışı yapan İlyas Güler, "Faytonların kalkmasından dolayı işler tabii ki biraz etkilendi. Arap turistler gelmedi. Havaların kötü gitmesi de buna eklendi. O yüzden ada esnafı olarak etkilendik. Hızlı bir süreç uygulamaları lazım ki burada kimsenin mağdur olmaması lazım. Esnaf da, faytoncu esnafı da, gelen misafirlerin de kendi ulaşımlarını rahatlıkla yapması lazım. 14-15 kişilik elektrikli araçlar bence bu adaya büyük gelir. 4 veya 6 kişi olması lazım. Çünkü buranın yokuşları çok dik" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Büyükada'dan görüntüler

-Faytonlardan görüntüler

-Ahır bölgesinden görüntü

-Fayton bekleme meydanından görüntüler

-Faytoncu ile röportaj

-Vatandaşlarla röportajlar

-Muhabir anonsları (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

Kaynak: DHA