Fayzullo Jumankuziev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fayzullo Jumankuziev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fayzullo Jumankuziev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fayzullo Jumankuziev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fayzullo Jumankuziev 5 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Файзулло Жуманқўзиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fayzullo Jumankuziev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Fayzullo Jumankuziev'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fayzullo Jumankuziev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fayzullo Jumankuziev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fayzullo Jumankuziev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fayzullo Jumankuziev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında FK Buxoro

Fayzullo Jumankuziev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fayzullo Jumankuziev şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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