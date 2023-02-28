Fayzullo Kambarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fayzullo Kambarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fayzullo Kambarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fayzullo Kambarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fayzullo Kambarov 1 Ocak 1990 tarihinde Samarkand şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Файзулло Қамбаров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fayzullo Kambarov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JFL-Taschkent yapmaktadır. Fayzullo Kambarov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Qizilqum futbol takımında oynamaktadır. FC Qizilqum takımına 1 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Fayzullo Kambarov'nin FC Qizilqum ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fayzullo Kambarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fayzullo Kambarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fayzullo Kambarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fayzullo Kambarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Qizilqum

Fayzullo Kambarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fayzullo Kambarov şuan FC Qizilqum takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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