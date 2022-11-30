Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstanlı'dan hayranlarını üzen haber! "El ele geldik, ele ele çıkıyoruz"

Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstanlı'nın 3 yıllık evlilikleri Beykoz Adliyesi'nde görülen dava sonrası sonlandı.

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Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstanlı'dan hayranlarını üzen haber! "El ele geldik, ele ele çıkıyoruz" 1

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve Ece Dağıstan 2019 yılında İtalya’nın Milano kentinde nikâh masasına oturmuştu.

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Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstanlı'dan hayranlarını üzen haber! "El ele geldik, ele ele çıkıyoruz"
Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstanlı'dan hayranlarını üzen haber! "El ele geldik, ele ele çıkıyoruz"
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