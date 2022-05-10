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  3. Fazıl Say’dan İmamoğlu’na büyük darbe! "İmamoğlu'nu desteklediğim için pişmanım, toplumdan af diliyorum"

Fazıl Say’dan İmamoğlu’na büyük darbe! "İmamoğlu'nu desteklediğim için pişmanım, toplumdan af diliyorum"

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir video yayınladı. Ünlü besteci, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu desteklediği için pişman olduğunu ve toplumdan af dilediğini söyledi.

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü besteci, sosyal medya hesabından yayınlandığı video ile gündeme bomba gibi oturdu. Say’ın paylaştığı videoda, Ekrem İmamoğlu’na yönelik itirafları dikkat çekti.

Fazıl Say’dan İmamoğlu’na büyük darbe! İmamoğlu'nu desteklediğim için pişmanım, toplumdan af diliyorum

“YAŞANAN OLAYLAR BENİ ŞAŞIRTTI”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na büyük destek verdiğini söyleyen Fazıl Say paylaştığı videoda, “Hatırlarsanız İstanbul’da kar yağdı. Hayat kilitlendi. İmamoğlu, İngiliz Büyükelçisiyle yemeğe çıktı. O konuda bile destekçisiydim. En yakınlarımdan bile azar işittim ama bu son hafta yaşanan olaylar beni şaşırttı” ifadelerini kullandı.

Fazıl Say’dan İmamoğlu’na büyük darbe! İmamoğlu'nu desteklediğim için pişmanım, toplumdan af diliyorum

“PİŞMANLIĞIMI DİLE GETİRMEK İSTİYORUM”

Ünlü besteci, açıklamalarına şöyle devam etti: “İstanbul Belediye Başkanı cumhurbaşkanı adayı değilken neden başka şehirlerde mitingler yapar? Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım ve mağdur duruma düştüm. Madem destek verdim pişmanlığımı da dile getirmek istiyorum. Gözümden düştüğünü belirtmek istiyorum bu benim kişisel gerçeğim lütfen anlayışla karşılayın. Ona destek verdiğim için toplumdan af diliyorum."

Fazıl Say’dan İmamoğlu’na büyük darbe! İmamoğlu'nu desteklediğim için pişmanım, toplumdan af diliyorum

 

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