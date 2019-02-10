Fazıl Say’dan Trabzon’a beste sözü

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Trabzon'da bir konser verdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde çok sayıda klasik müzikseverin izlediği konser yaklaşık 1,5 saat sürdü. Konseri izleyenler arasında yer alan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konser sonrasında Fazıl Say'a çiçek vererek konseri için teşekkür etti. Genç, Say'dan bestesi sadece Trabzon ile ilgili bir eser sözü aldı.

Başkan Genç, konserle ilgili düşüncelerini ifade ederek "Konseri eşimle birlikte izledim. İlk defa Fazıl Say'ın konserini izleme imkânım oldu. Çok büyük bir keyif aldığımı ifade etmek istiyorum. Fazıl Say'ın Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli piyanistlerden biri olduğunu bir kez daha görme fırsatımız oldu. Umarız bu tür sanat etkinlikleri şehrimizde daha çok yapılır. Konsere katılımın oldukça yoğundu. Bu da memnuniyet vericiydi. Şehrimizde demek ki, bu tür etkinlikler yapılmasına yönelik ciddi talep var. Kendisinden de bestesi sadece Trabzon'la ilgili bir eser sözü aldık" dedi.

Kaynak: İHA