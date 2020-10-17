Türk klasik batı müziği piyanisti ve besteci olan Fazıl Say'ın Türk edebiyatının unutulmaz şair ve yazarlarının şiirlerini bestelediği şarkı albümlerinin dördüncüsü olan yeni albümü “Şu Dünyanın Sırrı” ACM etiketiyle tüm dijital platformlarda ve müzik mağazalarında CD & Plak formatında yerini aldı. Say'a albümünde Serenad Bağcan eşlik ediyor. Bu kapsamda Serenad Bağcan ismi internet arama motorlarında Fazıl Say'ın albümünde yer alan Serenad Bağcan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Selda Bağcan ve Serenad Bağcan akraba mı? sorularıyla araştırılıyor. İşte merak ettikleriniz...

SERENAD BAĞCAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Seranad Bağcan'ın doğum tarihi ve kaç yaşında olduğu bilinmiyor. Ankara'da dünyaya gelen Bağcan lise ve üniversite eğitimini burada tamamladı. ,Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olmasına rağmen bu mesleği hiç yapmadı. Müzisyen bir aile içinde doğan Bağcan, solistliğe başlamadan önce spora ilgi gösteren gösterdi ve masa tenisi Türkiye şampiyonu oldu. Küçük yaşlarda blok flüte ve mandoline ilgi duyan Serenad Bağcan, halası Selda Bağcan'ndan piyano dersleri aldı.

Ardından Ankara Çocuk Korosu’na katılan Serenad Bağcan, Klasik Batı Müziği üzerine eğitim aldıktan sonra Devlet Çok Sesli Korosu'na alto sanatçısı olarak girdi. 2011’de devlet korosunda Fazıl Say'a ait Nazım Hikmet Oratoryosu ve Metin Altıok Ağıtları'nı söyleyecek olan solistin gelmemesinin ardından koro şefi tarafından teşvik edildi. Arkasından da Fazıl Say ile birlikte sahne almaya başlayan Serenad Bağcan, Yeni Şarkılar ve İlk Şarkılar albümlerinin solistliğini yaptı. Fazıl Say kendisinden ‘Yıllar sonra aradığım sesi buldum’ şeklinde bahsediyor.

SELDA BAĞCAN VE SERENAD BAĞCAN AKRABA MI?

Usta sanatçı Selda Bağcan ile Serenad Bağcan akrabadır. Selda Bağcan, Serenad'ın halasıdır. Selda Bağcan, Serenad'a piyano dersleri vermiştir.

FAZIL SAY'IN ALBÜMÜ

Büyük oranda şan ve piyanonun baş rolü oynayacağı yalınlıkta, görkemli bir orkestrasyondan uzak, 45 dakikalık bir müzik olan albümde; Yûnus Emre, Pîr Sultan Abdal, Sabahattin Ali, Kaygusuz Abdal, Aziz Nesin, Metin Altıok ve Ömer Hayyam şiirleri yer alıyor. Sanatçının, İlk Şarkılar (2013), Yeni Şarkılar (2015) ve Güz Şarkıları (2017) adından üç şarkı albümü daha bulunuyor.

"ŞU DÜNYANIN SIRRI":

Ayna - Ömer Hayyam

Sen Derviş Olamazsın - Yûnus Emre

Ruhumun Dalgaları -Sabahattin Ali

Ergene Köprüsü - Kaygusuz Abdal

Ses (Sıvas Acısı) - Aziz Nesin

Kendinin Avcısı - Metin Altıok

Dönen Dönsün ~ Pîr Sultan Abdal

Aşkın Elinden (Kumru Ballad) - Yûnus Emre