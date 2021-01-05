Fazıl Say'ın Murat Övüç'ü, Aziz Sancar ile karşılaştırması tepki çekti!

Sosyal medyada zaman zaman gündeme dair yorumlarda bulunan piyanist Fazıl Say, bu defa daTwitter hesabından bir karşılaştırma yaptı.

Fazıl Say'ın Instagram takipçisi üzerinden yaptığı kıyaslamanın tarafları ise oldukça dikkat çekti.

Say'ın kıyaslama yaptığı kişilerden biri bilim insanı Aziz Sancar, diğer tarafı ise sosyal medya fenomeni Murat Övüç.

Ünlü piyanistin bu iki birbirinden bağımsız kişilerle ilgili yaptığı karşılaştırmayla ilgili kısa sürede tepkilerin odağına yerleşti.

İşte Fazıl Say'a gelen yorumlardan bazıları: