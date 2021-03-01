Fazıl Say'ın Samatta'nın kaçırdığı gole tepkisi sosyal medyada çok konuşuldu!

Süper Lig'in 27'nci haftasında dün oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli Samatta'nın bir gol kaçırması ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ı çileden çıkardı. O anlar cep telefonuyla kayda alınıp sosyal medyada paylaşılırken video vatandaşlar tarafından çokça beğeni ve yorum aldı.