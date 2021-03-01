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  3. Fazıl Say'ın Samatta'nın kaçırdığı gole tepkisi sosyal medyada çok konuşuldu!

Fazıl Say'ın Samatta'nın kaçırdığı gole tepkisi sosyal medyada çok konuşuldu!

Süper Lig'in 27'nci haftasında dün oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli Samatta'nın bir gol kaçırması ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ı çileden çıkardı. O anlar cep telefonuyla kayda alınıp sosyal medyada paylaşılırken video vatandaşlar tarafından çokça beğeni ve yorum aldı.

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01 Mart 2021 Pazartesi 13:50
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