Fazıl Say'ın Samatta'nın kaçırdığı gole tepkisi sosyal medyada çok konuşuldu!
Süper Lig'in 27'nci haftasında dün oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli Samatta'nın bir gol kaçırması ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ı çileden çıkardı. O anlar cep telefonuyla kayda alınıp sosyal medyada paylaşılırken video vatandaşlar tarafından çokça beğeni ve yorum aldı.
İzmir'de doktor dehşeti! Bebeğini muayenehaneye getiren babaya saldırdı
Sevgilisinin telefonla oynamasına dayanamadı! Pompalı tüfekle sevgilisine dehşeti yaşattı
Sporu abartan gençten ilginç mekan! Mekik için elektrik direğini seçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: Durmak yok, gollere devam
01 Mart 2021 Pazartesi 13:50
Benzer Videolar