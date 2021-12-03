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Fazile Evren kimdir? Müge Anlı'da konusu geçen Fazile Evren bulundu mu? Fazile Evren'e ne oldu, olayı nedir?

Müge Anlı yaptığı program ile her gün izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Son programda Fazile Evren konusu gündeme geldi. İzleyiciler 17 yaşındaki Fazile'nin bulunup bulunmadığını merak ediyorlar. Peki, Fazile Evren kimdir? Müge Anlı'da konusu geçen Fazile Evren bulundu mu? Fazile Evren'e ne oldu, olayı nedir Detaylar haberimizde...

Fazile Evren kimdir? Müge Anlı'da konusu geçen Fazile Evren bulundu mu? Fazile Evren'e ne oldu, olayı nedir?

Her hafta ülke gündemine oturacak bir konu Müge Anlı'da yer alıyor. İzleyicileri konuları büyük bir merakla takip ediyorlar. Son olarak Fazile Evren konusu gündeme geldi. Seyirciler 17 yaşındaki kızın bulunup bulunmadığını öğrenmek istiyorlar. Bu bağlamda, Fazile Evren kimdir? Müge Anlı'da konusu geçen Fazile Evren bulundu mu? Fazile Evren'e ne oldu, olayı nedir? İşte detaylar...

Fazile Evren kimdir? Müge Anlı'da konusu geçen Fazile Evren bulundu mu? Fazile Evren'e ne oldu, olayı nedir?

FAZİLE EVREN KİMDİR? BULUNDU MU?

17 yaşındaki Fazile Evren polisler tarafından 23 gündür aranıyor.

Evren, Ankara'nın Keçiören ilçesinde kayboldu.

Babası Müge Anlı'da canlı yayına katılarak kızının bulunması için yardım istedi.

Babası, kızını Fazile'nin  kuzeni Tugay G.'nin kaçırdığını iddia etti. 

Tugay G.'nin olabileceği 3 adrese 1 Aralık tarihinde polis tarafından baskın düzenlendi.

Fazile Evren 3 Aralık tarinde Manisa Soma'da bulundu.

Fazile Evren kimdir? Müge Anlı'da konusu geçen Fazile Evren bulundu mu? Fazile Evren'e ne oldu, olayı nedir?

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