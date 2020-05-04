FAZLA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜSLER CEZADAN KAÇAMADI

Maltepe'de sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından haftanın ilk iş gününde sivil trafik ekipleri denetim yaptı. Uyarılara kulak asmayarak fazla yolcu taşıyan minibüslere cezai işlem uygulandı.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, Maltepe'de iki farklı noktada sabah saatlerinde denetim yaptı. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak kapasitesinden fazla yolcu taşıyan 2 minibüse cezai işlem uygulandı. Ekipler, minibüsteki yolculara uyarılarda bulundu. Başıbüyük ve Zümrütevler hattında çalışan minibüsler ekipler tarafından tek tek durduruldu ve kontrol edildi. Maltepe Köprüsü'nde denetime takılan bir minibüsten 16 yolcu çıktı. Fazladan 10 yolcu taşıyan minibüs şoförüne cezai işlem uygulandı. Ekiplerin durdukları başka bir minibüsten de fazla 10 yolcu çıktı.

"UYARIDA BULUNMAYA KORKUYORUZ."

Minibüste bulunan bir kadın yolcu, "Uyarıda bulunmaya korkuyoruz açıkçası. Çünkü aşırı derecede hız yapıyorlar. Sanki bir yere yetişecek gibi. Belaya da kalmak istemiyoruz. Çok asabi ve sinirliler. Özellikle Maltepe Caddesi'ndeki minibüs şoförleri. Binen kişiler de hatalı aslında. İki durak önce bu şekilde doldu. Ben binmeyeyim demiyorlar. Şoförün işine geliyor. Para kazanacak. İnsanların kendilerine dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Fazla yolcu taşıyan minibüslerin durdurulması

-Minibüs şoförlerine ceza yazılması

-Polislerin şoförlerle konuşması

-Minibüs içindeki yolcular

-Polis ekiplerinin minibüslerin içini kontrol etmesi

-Fazla yolcuların minibüsten inmesi

-Polislerin minibüsteki yolcuları uyarması

-Muhabir anonsları (Gamze Şimşek)

-Yolcular ile röp

-Genel ve detay

Kaynak: DHA