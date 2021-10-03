Türkiye adına büyük bir başarıya sahne olan Dünya Güreş Şampiyonası ile ilgili basında yer alan haberler sonrası milli güreşçi Fazlı Eryılmaz merak konusu oldu. Peki Fazlı Eryılmaz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Milli Güreşçi Fazlı Eryılmaz Dünya Güreş Şampiyonası’nda kaçıncı oldu? İşte ayrıntılar...

FAZLI ERYILMAZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Fazlı Eryılmaz 1 Ocak 1997'de dünyaya geldi.

Güreşçi Fazlı Eryılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımında Serbest stilde 74 kiloda kariyerini sürdürmektedir.

Eryılmaz, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen 2020 Bireysel Güreş Dünya Kupasında 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, bronz madalya maçında Belarus'tan Nurykauk'la karşılaşmıştır. Rakibini 7-2 yenen Fazlı Eryılmaz, turnuvayı bronz madalyayla tamamlamıştır.

MİLLİ GÜREŞÇİ FAZLI ERYILMAZ DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI'NDA KAÇINCI OLDU?

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası ülkemiz adına büyük bir başarıya sahne oldu.

Milli sporcu Fazlı Eryılmaz, üçüncülük maçında Belaruslu rakibi Azamat Nurykau ile karşılaştı. Eryılmaz, serbest stil 74 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Fazlı Eryılmaz, rakibine 2-1 üstünlük sağlayarak dünya üçüncülüğünü elde etti.