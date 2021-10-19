FBI, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakın ismin Washington DC'deki evini bastı!

Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde 2016 yılında gerçekleşen seçimlere müdahalesi soruşturması kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan iş adamı Oleg Deripaska, seçimden 2 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım listesine alınmıştı.

EVİNE BASKIN DÜZENLEDİ

Adının açıklanmasını istemeyen bir FBI sözcüsü, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, FBI'ın Deripeska'nın evinde bir "emniyet eyleminde" bulunduğunu kaydetti.

Söz konusu eylemin New York'taki bir soruşturma ile ilgili olduğunu aktaran yetkili, bu konuda daha fazla bilgi veremeyeceğini belirtti.

Öte yandan Washington DC'nin Kalorama Mahallesi'ndeki evin önüne FBI'ın "Suç mahali, girmeyiniz" yazılı bir tabela asması da dikkatlerden kaçmadı.