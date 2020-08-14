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Feci kaza! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir’in Balçova ilçesinde tuğla yüklü kamyonun kasasının devrildiği araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Feci kaza! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı 116

Kaza, İzmir'in Balçova ilçesinde meydana geldi.