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  3. Feci kaza! Uçak denize çakıldı: 2'si çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti

Feci kaza! Uçak denize çakıldı: 2'si çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti

Avustralya'da "Rockwell International" tipi dört kişilik küçük uçak, Queensland eyaletinde düştü. Kazada 2'si çocuk, 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Feci kaza! Uçak denize çakıldı: 2'si çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti

Avustralya'nın Queensland eyaletinde meydana gelen uçak kazasına ilişkin eyalet polisi tarafından açıklama yapıldı.

Uçağın, Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'ın kuzeydoğusunda bulunan  Redcliffe Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenden ötürü denize düştüğü kaydedildi.

Polis müfettişi Craig White, havalimanındakilerin, uçağın yerel saatle 9.00'da kalkışının ardından mangrov ağaçlarının arkasında gözden kaybolduğunu söylediklerini aktararak, dalgıçların öğle saatlerinde bulunan uçağın enkazından 2 erkek ve 2 çocuk cesedi çıkardıklarını açıkladı.

"TRAJİK BİR KAZA"

Yaşamını yitiren 69 yaşındaki pilotun ailesine haber verildiğini ancak kazada ölen 2 çocuk ve yetişkinin kimliklerini henüz belirleyemediklerini belirten polis müfettişi Craig White, yaptığı açıklamada "Bu trajik bir kaza, Noel'e girerken, herhangi bir ailenin, yılın bu zamanında veya herhangi bir zamanında yaşaması gereken son şey" ifadelerini kullandı.

Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu Baş Komiseri Angus Mitchell de kazayla ilgili başlatılan soruşturmada Queensland polisiyle çalıştıklarını dile getirdi.

Mitchell, "İlk bulgular uçağın kalkıştan hemen sonra düştüğünü gösteriyor ancak bunu hava kontrolü birimleriyle doğrulamamız gerekecek" dedi.

Mitchell, kazayla ilgili ön raporun yaklaşık 8 hafta içinde tamamlanacağını söyledi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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