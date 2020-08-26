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Feci kaza! 50 metre yüksekten şarampole yuvarlandı

Korkunç kaza, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki araçta şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü.

Feci kaza! 50 metre yüksekten şarampole yuvarlandı 115

Kaza, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ormanlı beldesi Ormanlı köyü mevkisinde gerçekleşti.