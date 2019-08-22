Feci kaza! Ölü ve yaralılar var Ağrı Taşlıçay'da, köydeki yakınlarını ziyaretine gidenleri taşıyan bir traktör ve römorkunun devrilmesiyle 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Kumluca köyünden Tanrıverdi köyüne yakınlarını ziyaret etmek için gidenleri taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen traktör, virajı alamayarak şarampole devrildi. 1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI! Kazada, römorktaki Bircan Kızılırmak olay yerinde hayatını kaybetti, Nejla, Fatma, Azat, Ayşe, Nur, Yağmur, Naz Kaya ile Hülya Taşdemir yaralandı. Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi Etiketler : ağrı, taşlıçay



