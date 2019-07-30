Feci kaza! Torununun düğününe gidiyordu...
Eskişehir’de bir kişi torununun düğününe giderken, tekeri patlayan aracın yoldan çıkarak taklalar atması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Kütahya-Eskişehir yolu 20’nci kilometresinde gerçekleşti. Ersoy Kubilay yönetimindeki 35 SFF 61 plakalı otomobilin Eskişehir istikametine geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple sağ ön tekeri patladı. Patlamanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, takla atarak yan yola geçip yaklaşık 90 metre sürüklenerek durdu.,
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Kubilay (86) olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayı gören çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, farklı kaza ihtimaline karşı yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kubilay'ın cesedi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Öte yandan kazada şoför Ersoy Kubilay jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Mehmet Kubilay’ın İzmir'den Eskişehir'e torununun düğün merasimine katılmak üzere geldiği öğrenildi.
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