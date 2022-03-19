Feci kazada can pazarı! Mardin Midyat'ta iki ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Mardin-Midyat kara yolunun Hop Geçidi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki hafif ticari araç, kar yağışının etkili olduğu yolda çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede 3 kişi hayatını kaybettiğini belirledi, kazada 6 kişi de yaralandı.

Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

(AA)