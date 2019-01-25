Feci kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında, otomobillerin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa Yakın Çevre Yolu Samanlı Kavşağında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeşil ışığın yandığı yolda giden 24 yaşındaki Enes Ç. yönetimindeki 16 V 2029 plakalı araç ile tali yoldan ana yola çıktığı 22 yaşındaki Ali A.'nın yönetimindeki 16 NRL 27 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan sürücüler ve Ali A.'nın yönetimindeki araçta bulunan bir kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılara sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla yakın bölgedeki hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamazken, polis ekipleri kaza sebebi ile kapanan yolu 1 saat sonra hurdaya dönen araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açtı.

Kaynak: İHA