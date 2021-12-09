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  3. Feci kazada iki polis aracı çarpıştı! Bir komiser ve bir polis memuru yaralandı

Feci kazada iki polis aracı çarpıştı! Bir komiser ve bir polis memuru yaralandı

Çorum'da iki polis otosunun çarpıştığı trafik kazasında bir komiser Miraç Erol ile bir polis memuru Mustafa Ovalı yaralandı.

Feci kazada iki polis aracı çarpıştı! Bir komiser ve bir polis memuru yaralandı

Gazi Caddesi'ndeki Pirbaba Parkı'nda iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden polis memurunun destek talebi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

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İKİ POLİS ARACI ÇARPIŞTI

Destek için hızla olay yerine ulaşmaya çalışan iki polis aracı, Gazi Caddesi Bahabey Kavşağı'nda çarpıştı. Ekibin telsiz anonsu üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Komiser Miraç Erol ve polis memuru Mustafa Ovalı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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CADDE YARIM SAAT TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle caddenin bir bölümü yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Gülser, gazetecilere, kaza geçiren emniyet mensuplarının sağlık durumlarının iyi olduğunu, Komiser Erol'un kolunun kırıldığını söyledi. 

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