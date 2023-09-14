Feci kazada karnındaki 8 aylık bebeğini kaybetmişti, sosyal medyadan çağrıda bulundu

Sultangazi'de geçtiğimiz haziran ayında yaşanan trafik kazasında ağır şekilde yaralanarak karnındaki 8 aylık bebeğini kaybeden kadın, sosyal medyadan paylaştığı videoda kazaya tanık olanlara kendilerine şahitlik yapmaları için çağrıda...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Feci kazada karnındaki 8 aylık bebeğini kaybetmişti, sosyal medyadan çağrıda bulundu

Sultangazi'de geçtiğimiz haziran ayında yaşanan trafik kazasında ağır şekilde yaralanarak karnındaki 8 aylık bebeğini kaybeden kadın, sosyal medyadan paylaştığı videoda kazaya tanık olanlara kendilerine şahitlik yapmaları için çağrıda bulundu. Hamile kadına olay yerindeki müdahale anı ise ambulansın kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Haziran ayında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde meydana gelmiş ve sürücü Onur Algül'ün kullandığı otomobilde bulunan 8 aylık hamile eşi Ebru Algül ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralanmıştı. Ağır şekilde yaralanan Ebru Algül olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen karnındaki 8 aylık bebeğini kaybetmişti. Baba Onur Algül henüz doğmamış olan bebeğini gözyaşları arasında toprağa verirken, 8 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren eşi Ebru Algül ise 19 günlük tedavinin ardından taburcu edilmişti. Olay günü iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış ancak delil yetersizliğinden dolayı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Bebeğini kaybeden anne kazaya şahit olanlara seslendi

Aradan geçen süreç içerisinde halen şehir dışında özel bir hastanede tedavi görmeye devam eden Ebru Algül sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayarak olay günü kazaya tanık olanlara kendilerine şahitlik yapmaları için yardım çağrısında bulundu. Algül paylaştığı videoda, "Ben Ebru Algül, 14 Haziran 2023 tarihinde gece saat 00.30 sılarında trafik kazası geçirdik. Geçirdiğimiz kazada arabayı kullanan eşim karşı caddeye geçmek isterken kırmızı ışık yanmasına rağmen sağdan gelen araç bize çarptı. Ben o sırada 8 aylık hamileydim. O kazada ben çocuğumu kaybettim. İç kanama, beyin kanaması ve kalça kemiğinden aşağıya bacağım kırıldı ameliyat oldum. 8 gün boyunca yoğun bakımda kaldım. Toplamda 19 gün hastane sürecim oldu. Bize çarpan kişiler gelip bir geçmiş olsun ya da başsağlığı dilemediler. Biz ambulansın araç içi kamerasından görünen görgü tanıklarından ifade vermelerini bekliyoruz. Kaza yaptığımız yerde köprü olduğu için hiçbir şekilde kamera yok. Bizim kaza anımızı göstermiyor. Bu yüzden de görgü tanığı şahit olması gerekiyor. Elinizi vicdanınıza koyun sizin de çocuğunuz ölebilirdi. Ben hala daha kendime gelmiş değilim ve ayakta zor duruyorum. Çocuğum 2 yaşında. Ona bile annemler, eşim destek sağlıyor. Yani görgü şahitlerinin gelip karakola ifade vermesini bekliyoruz" dedi.

Kaza anında aracı kullanan Ebru Algül'ün eşi Onur Algül, "6. ayın 14'ü yani 3 ay toplamda 91 gün oldu. Biz ailemin bulunduğu araçla burada kırmızı ışık bize yanıyordu bekledik. Yeşil ışık yandı ve yolumuza doğru devam ettik. Evimize doğru gidiyorduk. Fakat Diğer taraftan gelen araç sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaparak çok süratli bir şekilde sağ arka tarafa yani eşimin olduğu kısma vurdu. Çarpmanın etkisiyle benim aracım dönmeye başladı. Kaç tur attığını bilmiyorum. Benim aracım şuralara kadar geldi. Benim eşim 8 aylık hamileydi. Çarpmanın etkisiyle ben doğmamış bebeğimi kaybettim. Çok sıkıntılar çekiyoruz. Eşim şu anda şehir dışında tedavi görüyor. Maddi olarak, manevi olarak, psikolojik olarak çok alt üst durumdayız. Eşim 8-9 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Sezaryene aldılar. Hayati riski çok yüksekti. Beyin kanaması, iç kanama, kalça kemiğinde kırık, kuyruk sokumunda farklı farklı kırıklar, kalça kemiğinden diz kapağına kadar platin takıldı. Eşimi kaybetmem olasılığı vardı. Bu kaza başka birinin de başına da gelebilirdi. Sizin de evladınız ölebilirdi. Olay yerine gelen görgü tanıkları abilerimiz, ablalarımız hepsi dedi ki "ben ifade vereceğim" diye hepsi benimle konuştu. Çoğu kişi konuştu. Ben o zaman olayın şokundaydım ama her şeyi hatırlıyorum. Lütfen Allah rızası için herkes elini vicdanına koysun. O abilerin, o vatandaşların, o insanların bizlere ulaşarak ifadelerini vermelerini talep ediyorum" dedi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ambulansın kamerasına yansıdı

Kaza sonrasındaki hamile kadına müdahale anı ambulans içindeki kameraya yansıdı. Görüntülerde kaza nedeniyle çok sayıda vatandaşın olay yerine gelerek yardım etmeye çalıştıkları ve sağlık ekiplerinin müdahale ederek, yaralı kadını sedyeye alarak ambulansa taşıdıkları görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
"Hırsız kızlar" çetesi çökertildi! Son işlerinde yakayı ele verdi!
"Hırsız kızlar" çetesi çökertildi! Son işlerinde yakayı ele verdi!
Hırsızlar tanınmamak için bakın ne yaptılar! Hırsızlık çetesi suçüstü yakalandı
Hırsızlar tanınmamak için bakın ne yaptılar! Hırsızlık çetesi suçüstü yakalandı
Akıllara durgunluk veren olayın sanıkları hakim karşısında, ''Pişmanım, böyle olmasını istemezdim''
Akıllara durgunluk veren olayın sanıkları hakim karşısında, ''Pişmanım, böyle olmasını istemezdim''
Yardım sever gençler bir gün boyunca garsonluk yapıp kazandıkları parayı ihtiyaç sahiplerine dağıttı
Yardım sever gençler bir gün boyunca garsonluk yapıp kazandıkları parayı ihtiyaç sahiplerine dağıttı
Son Haberler
Fethiye Körfezi’nin temizleme maliyeti 55 milyon Euro
Fethiye Körfezi’nin temizleme maliyeti 55 milyon Euro
Başkan Özcan talimat verdi, Nazilli’de bozuk yol kalmayacak
Başkan Özcan talimat verdi, Nazilli’de bozuk yol kalmayacak
Sivas’ın eğitim altyapısı güçleniyor
Sivas’ın eğitim altyapısı güçleniyor
Tarihi Hanlar Bölgesi’nde kültür sanat buluşmaları sürüyor
Tarihi Hanlar Bölgesi’nde kültür sanat buluşmaları sürüyor
Satın aldığı otomobil yurt dışı kayıtlı çıktı, Bakın başına sonra neler geldi?
Satın aldığı otomobil yurt dışı kayıtlı çıktı, Bakın başına sonra neler geldi?
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Kenan Işık'ın sağlığı ile ilgili flaş gelişme! Arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı, 9 yıldır komada yatıyor
Kenan Işık'ın sağlığı ile ilgili flaş gelişme! Arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı, 9 yıldır komada yatıyor
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başladı, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başladı, İşte madde madde değişenler...
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
Antalya'da korkunç go-kart kazası! Saçları tekerleğe dolandı, ölümden döndü!
Antalya'da korkunç go-kart kazası! Saçları tekerleğe dolandı, ölümden döndü!
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!