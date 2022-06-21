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  3. Feci kazada metrelerce havaya uçtu, kazanın hemen ardından işine döndü! "Durmak yok, çalışmaya devam..."

Feci kazada metrelerce havaya uçtu, kazanın hemen ardından işine döndü! "Durmak yok, çalışmaya devam..."

İstanbul Fatih'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen aracın çarpması sonucu metrelerce havaya uçan genç, hastaneden koşa koşa işine döndü. Duyanların hayret ettiği olay hakkında genç, "Durmak yok, çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

İstanbul Fatih'te bir ekmek fırınında çalışan Fatih Teyfur, fırındaki ürünlerinin yanmaması için aceleyle yolun karşısına geçmeye çalışırken, hızla gelen aracın çarpmasıyla metrelerce havalandı. Feci kazayı hafif sıyrıklarla atlatan genç, her ihtimale karşı tetkiklerin yapılması için hastaneye kaldırıldı. Kontrollerin ardından, koşa koşa fırına giden Teyfur'un, atlattığı kazanın hemen ardından çalışmaya başlaması herkesi şaşırttı.

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"BİZDE DURMAK YOK"

Kaza sonrası açıklamalarda bulunan Şahin Teyfur, “Karşıya geçiyordum. Araç hızlı geliyordu. Ben de fırına geçiyordum. Fırında pişen ekmek ve simit vardı. Onları çıkarıyorduk. Hızlıca fırına girdim. Ben de acele ettim. Ürünler yanmasın diye düşündüm. Ben de hızlıydım, araba da hızlıydı. Ben görmedim. Büyük bir araç vardı. Bana çarpan adam beni hastaneye götürdü. Hastanede de başımdaydı. Biz de 9 canlıyız. Sıkıntı yok. Kaza saat 11.00’de oldu. Hastaneden döndüğümde saat 12.00’ydi. Sonra işe devam ettik. Bizde durmak yok, çalışmaya devam” ifadelerini kullandı.aw651054-01.jpg

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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