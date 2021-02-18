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  3. Feci ölüm! 3 aylık bebek abisinin altında kalarak can verdi

Feci ölüm! 3 aylık bebek abisinin altında kalarak can verdi

Adana'da Suriye uyruklu 3 aylık Abdülselam bebek aynı yatakta iki abisiyle yatarken kardeşlerinin altında kalan bebek boğularak feci şekilde hayatını kaybetti.

Feci ölüm! 3 aylık bebek abisinin altında kalarak can verdi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda, Suriye'deki iç savaştan kaçarak 7 yıl önce Halep'ten Türkiye'ye gelen Gasibe ailesi Adana'ya yerleşti. Anne Nura Gasibe çocukları 3 aylık Abdülselam, 2 yaşındaki Selim Gasibe ve 4 yaşındaki Ahmet Gasibe ile birlikte yatırdı.

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SABAH KALDIRDIĞINDA CANSIZ BEDENİ FARKETTİ

Yan yana yatan kardeşlerden 2 yaşında ki Selim Gasibe uyurken 3 aylık kardeşinin üzerine yattı. Sabah çocukları uyandırmaya gelen anne iki çocuğunu kaldırdıktan sonra 3 aylık bebeğinin nefes almadığı anlayarak ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ekipler bebeği Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Ancak bebeğin nefes alamadığı için boğularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.

ANNE VE BABANIN İFADESİ ALINDI

Polis olayla ilgili anne ve babanın ifadesini aldı. Yasa gereği kardeşinin ölümüne kazara da olsa neden olan çocuğun yaşı 12'den küçük olduğu için gözaltına alınmadı. Adli tıp kurumu morguna kaldırılan bebek otopsinin ardından ailesi tarafından toprağa verildi.

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