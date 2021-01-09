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  3. Feci ölüm! İlk iş gününde yanarak can verdi!

Feci ölüm! İlk iş gününde yanarak can verdi!

Kocaeli'de, park halinde bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi ile acı olay ortaya çıktı. Ekipler, araç içinde bir erkek cesedi olduğunu tespit etti.

Feci ölüm! İlk iş gününde yanarak can verdi!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Kayacık Mahallesi Kalıcı Konutlar otoparkında, park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Feci ölüm! İlk iş gününde yanarak can verdi!

Çevre halkının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, LPG'li olduğu öğrenilen aracın tamamına yayılan yangını söndürdü. Ekipler, araç içinde bir erkek cesedi olduğunu tespit etti.

Feci ölüm! İlk iş gününde yanarak can verdi!

25 yaşındaki Ufuk Kızılırmak'a ait olduğu belirlenen cansız beden, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ufuk Kızılırmak'ın 2 ay önce Karamürsel'e yerleştiği ve dün Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede işe başlayacağı öğrenildi.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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