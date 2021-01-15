Feci şekilde can vermişti! DSP'li eski milletvekilinin oğlu çıktı

Olay, ​dün saat 20.00 sıralarında Fatsa ilçesi Dolunay Kavşağı’nda meydana geldi. 06 M 2828 plakalı spor otomobil ile Osman Keskin yönetimindeki 52 ABB 322 plakalı cip, Celal Kır yönetimindeki 52 ABJ 940 plakalı otomobil ve Murat Akmaz yönetimindeki 52 ZA 335 plakalı otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. Kazanın etkisiyle araçlardan ikisi alev alev yandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yanan otomobillere müdahale ederek söndürdü. Yanan spor otomobilin sürücüsü yanarak hayatını kaybederken, yaralanan Celal Kır ve Osman Keskin, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Ölen şahsında cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Kazada yanarak yaşamını yitiren kişinin kimliği saatler sonra tespit edilerek, DSP 20. dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un oğlu Melih Koç olduğu belirlendi. Meydana gelen kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.