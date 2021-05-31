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Fecir isminin anlamı nedir, Fecir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Fecir ismi; ayrıntılı, detaylı, ikincil anlamına gelmektedir. Bu içeriğimizde Fecir isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Fecir isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Fecir isminin anlamı nedir, Fecir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Fecir isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Fecir ismi ne demek, Fecir ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Fecir isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Fecir İsminin anlamı nedir? TDK Fecir anlamı:

Fecir ismi TDK'da tan ve tan kızıllığı şeklinde tanımlanmaktadır. 

Fecir İsmi Kuranda geçiyor mu?

Fecir ismi Kuran'da geçmemektedir.

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Fecir isminin kökeni:

Fecir ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 164 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Fecir isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Fecir isminin rengi:

Horozibiği

Fecir ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Fecir isminin Harf Analizi Nedir ?

Fecir ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

F : Patron, ön planda

E : İletişim, duygusal karışık

C : Canlı, arkadaş canlısı

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

Fecir isminin Numerolojisi Kaçtır?

Fecir ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F : 7

E : 6

C : 3

İ : 12

R : 21

= 49 Fecir İsminin Numeroloji Toplamı 49’dir.

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Fecir isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Fecir ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Fecir isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 6   E: 5   C: 3   İ: 9   R: 9 = 32

3 2 = 5 Kader sayısıdır

Fecir isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile uyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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