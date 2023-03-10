FED ateşi Bitcoin'i söndürdü! Bitcoin paraşütsüz çakıldı: Yatırımcılar o tarihi bekliyor! Son dönemlerde ciddi bir baskı içinde olan kripto para piyasasında yeni gelişmeler var. Kripto para piyasası FED Başkanı Powell'ın açıklamaları ile yeni bir seyire girdi. İşte çok konuşulan bitcoin ve kripto para dünyasındaki son durumlar. Tüm detaylar haberimizde...





GELECEĞİN PARA BİRİMİ OLARAK GÖRÜLEN KRİPTO PARA DÜNYASINDA GELİŞMELER

Bazı çevrelerce bir numaralı yatırım aracı olarak görülen, kimilerinin de geleceğin yatırım aracı olarak belirttiği bitcoin dünyasında bir hareketlilik var. Hareketliliğin sebebi ise FED başkanının açıklamaları. İşte o ayrıntılar...

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Son zamanların en popüler ve karlı yatırım araçlarından biri olan bitcoin piyasası son bir kaç senedir ciddi bir düşüklük içinde. Piyasadaki bu öngörülemez düşüklüğün sebebi ise FED olduğu iddia ediliyor. Bu konu ile ilgili FED Başkanı açıklama yaptı. Keskin olan bu sözlerin ardından piyasada bir anda hareketlendi. FED Başkanı Powell, beklenilenin ötesinde çok büyük bir faiz artırımına gidileceğini söylerken bu durum piyasalara etki etti. Powell, beklenilenden daha fazla ve büyük, hızlı bir faiz artırımı kararından sonra dolar hızla yükselişe geçerken, bitcoin ise inişe geçti.