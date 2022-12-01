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FED Başkanı Powell'ın açıklamaları umut oldu! Bitcoin kritik sınırı aşıp yükselişe geçti! İşte kripto paralarda son durum...
ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Powell'ın faiz artış hızını biraz yumuşatmanın mantıklı olduğunu ifade etmesi sonrası Bitcoin yükselişe geçti.
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