FED Başkanı Powell'ın açıklamaları umut oldu! Bitcoin kritik sınırı aşıp yükselişe geçti! İşte kripto paralarda son durum...

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Powell'ın faiz artış hızını biraz yumuşatmanın mantıklı olduğunu ifade etmesi sonrası Bitcoin yükselişe geçti.

Melahat Ersoy
Editör
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FED Başkanı Powell'ın açıklamaları umut oldu! Bitcoin kritik sınırı aşıp yükselişe geçti! İşte kripto paralarda son durum... 1

Kripto paraların öncüsü Bitcoin, son günlerde yaşadığı düşüşün ardından 16 bin Dolar seviyelerine adeta demir attı. FED'in Aralık ayının 14-15'inde yapacağı toplantı sonrası açıklanacak olan faiz kararı öncesi piyasalara umut veren mesajlar verildi.

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