Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarıyla değerli metaller yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından değerli metaller yükseldi.

ABD Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu'nda yaptığı açıklamada Powell Fed'in mevcut aBD ekonomik genişlemesine "uygun olarak hareket edeeğini" söyledi ve merkez bankasının faiz indirimine gidebileceğine işaret etti.

Gelişmelerin ardından;

- altın yüzde 0.99 artışla 1,411.09 dolar,

- gümüş yüzde 1.03 artışla 15.27 dolar,

- platin yüzde 1.65 artışla 825.15 dolardan işlem gördü.

Değerli metaller arasında en fazla artış yüzde 1.99 ile 1,580.69 dolardan işlem gören paladyumda görüldü.

DHA