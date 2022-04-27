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  3. FED Başkanı Powell'ın faiz çıkışı altın fiyatlarını vurdu! Gram altın sert düştü, yatırımcı zararda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

FED Başkanı Powell'ın faiz çıkışı altın fiyatlarını vurdu! Gram altın sert düştü, yatırımcı zararda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Powell'ın politika faizinin 50 baz puan artırılacağına yönelik açıklaması sonrası altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Gram altın 904 TL'ye kadar inerken son durumu merak edenler için 27 Nisan 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

FED Başkanı Powell'ın faiz çıkışı altın fiyatlarını vurdu! Gram altın sert düştü, yatırımcı zararda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 27 Nisan 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...