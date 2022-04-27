FED Başkanı Powell'ın faiz çıkışı altın fiyatlarını vurdu! Gram altın sert düştü, yatırımcı zararda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
FED Başkanı Powell'ın faiz çıkışı altın fiyatlarını vurdu! Gram altın sert düştü, yatırımcı zararda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Powell'ın politika faizinin 50 baz puan artırılacağına yönelik açıklaması sonrası altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Gram altın 904 TL'ye kadar inerken son durumu merak edenler için 27 Nisan 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...