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FED Başkanından faiz açıklaması: "Faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz"

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyona dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Powell, "Faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

FED Başkanından faiz açıklaması: "Faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz"

FED Başkanı Jerome Powell'ın ABD Kongresi'nde iki gün sürecek yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumu gerçekleşti. Fiyat istikrarını yeniden sağlamak için gereken kararlılığa sahip olduklarının altını çizen Powell, herkese fayda sağlayan güçlü bir iş gücü piyasası koşullarının sürdürülebilirliği için enflasyonun düşürülmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

FED Başkanından faiz açıklaması: Faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz

"İŞ GÜCÜ ARZI BASKI ALTINDA"

Powell, "Son aylarda gördüğümüz finansal koşullardaki sıkılaşma, büyümeyi yavaşlatmaya devam etmeli ve talebin arz ile daha iyi dengelenmesine yardımcı olmalıdır" ifadelerini kullandı. İş gücü piyasasının son derece sıkı kalmaya devam ettiğini söyleyen Powell, iş gücü talebi çok güçlüyken, iş gücü arzının baskı altında kalmaya devam ettiğini belirtti.

FED Başkanından faiz açıklaması: Faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz

"İKNA EDİCİ KANITLAR ARAYACAĞIZ"

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) faiz oranında devam eden artışların uygun olacağını beklentisini yinelediğine vurgu yapan Powell, bilanço küçültme sürecini de başlattıklarını anımsattı.

Powell, "Gelecek aylarda, enflasyonun yüzde 2'ye dönmesiyle tutarlı olarak, enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlar arayacağız. Devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz, bu değişikliklerin hızı, gelen verilere ve ekonominin gelişen görünümüne bağlı olmaya devam edecek" diye konuştu.

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