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Fed beklentilere paralel olarak politika faizini sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 2.25-2.50 arasında sabit tuttu.

Fed beklentilere paralel olarak politika faizini sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 2.25-2.50 arasında sabit tuttu.

Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonucunda politika faizini değiştirmezken, 2019'da faiz artışı beklenmediğini duyurdu ve 2020 yılında bir faiz artışı olacağı beklentisini korudu.

DHA

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