Fed beklentilere paralel olarak politika faizini sabit tuttu
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 2.25-2.50 arasında sabit tuttu.
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 2.25-2.50 arasında sabit tuttu.
Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonucunda politika faizini değiştirmezken, 2019'da faiz artışı beklenmediğini duyurdu ve 2020 yılında bir faiz artışı olacağı beklentisini korudu.
DHA
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