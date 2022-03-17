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  3. Fed faiz artırdı, gram altın yükselişe geçti! Piyasalar hareketlendi, yatırımcı fiyatları takip ediyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Fed faiz artırdı, gram altın yükselişe geçti! Piyasalar hareketlendi, yatırımcı fiyatları takip ediyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımı sonrası altın fiyatlarında yükseliş meydana gelirken gram altın 905 TL seviyelerini aşarak 910 TL'nin üzerinde satılıyor. Son durumu merak edenler için 17 Mart 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Fed faiz artırdı, gram altın yükselişe geçti! Piyasalar hareketlendi, yatırımcı fiyatları takip ediyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1115

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 17 Mart 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...