Fed faiz artırdı, gram altın yükselişe geçti! Piyasalar hareketlendi, yatırımcı fiyatları takip ediyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Fed faiz artırdı, gram altın yükselişe geçti! Piyasalar hareketlendi, yatırımcı fiyatları takip ediyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımı sonrası altın fiyatlarında yükseliş meydana gelirken gram altın 905 TL seviyelerini aşarak 910 TL'nin üzerinde satılıyor. Son durumu merak edenler için 17 Mart 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...