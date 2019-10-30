FED faiz kararını açıkladı

Federal Açık Piyasa Komitesi faiz indirimlerine devam ediyor. Fed faizi yüzde 0.25 oranında indirerek yüzde 1.50-1.75 seviyesine çekti. Fed faiz kararını 2'ye karşı 8 oyla aldı.

Fed açıklamadaki ifadelerini değiştirdi, gelecek verileri izlemeye devam edeceği ifadesini tekrarladı.

İşte Fed'in açıklamalarından satır başları:

-İstihdam piyasasının güçlü olmaya devam ettiğini tekrarladı.

-Hanehalkı harcamalarının güçlü şekilde artmaya devam ettiğini vurguladı.

-İşletme sabit yatırımları ve ihracat zayıf seyretmeye devam ediyor.

-Ekonomik büyüme ılımlı hızla artıyor.

DÖVİZ TARAFINDA DEĞİŞİM YAŞANMADI

Faiz kararı sonrasında dolar ve euro tarafında değişim yaşanmadı. Dolar 5.7077 lira euro ise 6.3411 lira seviyesinde işlem görüyor.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİ 6 KEZ ARTIRILDI

2018’de faizleri 4. kez artıran Fed, ilk faiz artışını 21 Mart tarihinde Fed Başkanı Jerome Powell’ın ilk açıklamalarıyla yapmıştı. Bu açıklamada Fed politika faizini 25 baz puan artışla 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini duyurmuştu.

Fed, 1 Ağustos'tan önceki para politikası toplantısını 13 Haziran tarihinde gerçekleştirmiş, 25 baz puanlık faiz artırımına giderek federal fonlama oranını yüzde 1.75 – 2.00 seviyesine yükseltmişti.

Birinci faiz artırımı ise 26 Eylül tarihinde 25 baz puan ile yapılmıştı. Böylelikle politika faizi yüzde 2.00-2.25 aralığına çıkarılmıştı. 2018 yılında böylelikle 16 Fed üyesinin 12’sinin beklediği gibi 4 faiz artırımı gerçekleşmiş oldu.

Fed 2015 Aralık’ta sıkılaştırma döngüsüne girmiş bu noktada önlemler almaya başlamıştı. Sıkılaştırma döngüsüne girdiğinden beri Fed, 9. kez faiz artırımı yapmış oldu. Aynı zamanda Fed ABD Başkanı Trump, Ocak 2017’de göreve geldiğinden beri 6 kez faiz artırdı.