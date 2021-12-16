FED faiz kararını açıkladı, altın fiyatları rekorları alt üst etti! Yatırım yapan köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
FED faiz kararını açıkladı, altın fiyatları rekorları alt üst etti! Yatırım yapan köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
ABD Merkez Bankası FED'in politika faizlerini serbest tutmasının ardından altın fiyatları yükselişe geçerken gram altın 850 TL seviyesini aşarak rekor kırdı. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 16 Aralık 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...