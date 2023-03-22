Fed faiz kararını açıkladı! Serbest piyasa ve kripto piyasasında hareketlilik başladı!

Günlerdir beklenen Fed'in faiz kararı bugün açıklandı. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell faiz arttırımına gidildiğini ifade etti. Piyasalar karıştı.

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Fed faiz kararını açıkladı! Serbest piyasa ve kripto piyasasında hareketlilik başladı!

ABD Merkez Bankası (Fed), Yaşanan banka iflaslarının ardından yılın en kritik faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) karı oy birliğiyle aldıklarını açıkladı. Fed Başkanı Jerome Powell politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltti.

Fed faiz kararını açıkladı! Serbest piyasa ve kripto piyasasında hareketlilik başladı!

İKİ BÜYÜK BANKANIN İFLASINDAN SONRA FED FAİZİ ARTTIRDI

ABD’de son günlerde art arda gelen Silikon Vadisi Bankası ile Signature Bank’ın iflasları öncesinde 50 baz puan olan Fed’den faiz artışı beklentisi, iflaslar sonrasında 25 baz puana geriledi. Fed bu faiz artışının ardından 2007'den beri en yüksek faiz arttırımına gitti. Karar sonrası ABD borsaları ve altın yükseliş kaydetti.

KRİPTO PARA PİYASASINDA SON DURUM

Bitcoin 28.000 doların üzerinde bulunurken, Ethereum (ETH) ise 1.800 doların biraz altında bulunuyor. 28.532 ile yükselişte geçti. Etherium ise 1.787 ile dalgalanmalar yaşamaya başladı.

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