FED faizleri sabit bıraktı, altın fiyatları inişe geçti! Yatırımcı altın almak için sıraya girdi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
FED faizleri sabit bıraktı, altın fiyatları inişe geçti! Yatırımcı altın almak için sıraya girdi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
ABD Merkez Bankasının (FED) politika faizini 0,25- 0.50 aralığında sabit tutmasının ardından ONS altında yaşanan gerilemeyle birlikte altın fiyatlarında az da ola düşüş yaşandı! Son durumu merak edenler için 27 Ocak 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları...