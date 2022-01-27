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  3. FED faizleri sabit bıraktı, altın fiyatları inişe geçti! Yatırımcı altın almak için sıraya girdi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

FED faizleri sabit bıraktı, altın fiyatları inişe geçti! Yatırımcı altın almak için sıraya girdi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

ABD Merkez Bankasının (FED) politika faizini 0,25- 0.50 aralığında sabit tutmasının ardından ONS altında yaşanan gerilemeyle birlikte altın fiyatlarında az da ola düşüş yaşandı! Son durumu merak edenler için 27 Ocak 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları...

FED faizleri sabit bıraktı, altın fiyatları inişe geçti! Yatırımcı altın almak için sıraya girdi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1112

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatları araştırıp merak edenler için 27 Ocak 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 