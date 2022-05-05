FED kararı sonrası altın okları yeniden yeşile döndü! Fiyatlar yükseldi, yatırımcısı "Aklımı seveyim" diyor! İşte güncel altın fiyatları

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları özellikle ABD Fed kararı etkisiyle değişiklik göstererek yükselişe geçti. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 5 Mayıs 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...