FED kararı sonrası altın okları yeniden yeşile döndü! Fiyatlar yükseldi, yatırımcısı "Aklımı seveyim" diyor! İşte güncel altın fiyatları
FED kararı sonrası altın okları yeniden yeşile döndü! Fiyatlar yükseldi, yatırımcısı "Aklımı seveyim" diyor! İşte güncel altın fiyatları
ONS altının 1850 dolar seviyelerinden 1.900 dolara yükselmesi sonrası gram altın 905 TL, çeyrek altının fiyatı ise 1500 TL'ye kadar yükseldi. Fiyatlardaki son durumu merak edenler için 5 Mayıs 2022 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları...