ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti. Bunun hemen ardından beklenen yükseliş piyasada hareketliliğini gösterince dolar kaç oldu? Dolar yükseldi mi? soruları merak konusu oldu. Haberimizde günce dolar kuruna yer verdik. İşte, serbest piyasa dolar kuru...

DOLAR KAÇ OLDU? DOLAR YÜKSELDİ Mİ?

Fed kararı sonrası piyasalarda dolar/TL 14,76 civarında hareket ederken, Euro/TL de 15,67 seviyesinde işlem görüyor.

Kararın açıklanmasının ardından yapılan açıklamada genel ekonomik hareketliliğin ilk başlangıçta yavaşladığına dikkat çekilirken hane halkı harcamaları ve işletme sabit yatırımlarının dinamik kalmaya devam ettiği söylendi.

Fed'in 1 Haziran'da bilançosunu küçültmeye gideceği belirtilen açıklamada, ilk etapta hazine tahvillerinde aylık 30 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar azaltılacağı kaydedildi.

"FED, ENFLASYONLA UYGUN BİR ZEMİNDE MÜCADELEYE KARAR VERMİŞ GÖRÜNÜYOR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Enver Erkan, "Fed’in faiz standardı artık eskisi gibi 25 bps değil, 50 bps olarak oluşmuş durumda. Fed vadeli fonları ise Haziran ayında bir sonraki toplantısında FOMC'nin 50 bps’lik dizi faiz artışlarına devam edeceğini baz senaryo olarak gösteriyorlar. Eğer 75 bps oranına geçilecek olursa, bu 1994’ten sonraki en yüksek kalibreli artış olacak ve sarsıntı etkisi muhtemelen küresel ekonomi de stagflasyona doğru giderken daha derin olacaktır. Powell açıklamalarında da en çok öne çıkan cümle; “75 bps FOMC’nin aktif olarak dikkate aldığı bir şey değildir”. CME Fedwatch ve Bloomberg terminalinde görüntülenen Fed vadeli fonları şu anda 14 Aralık toplantısı itibariyle Fed’in faizleri 200 bps daha artacağını fiyatlıyorlar. Şu anda fonlama üst bandının %1’e çıkartıldığı düşünülecek olursa, bu yılsonunda %3 fonlama oranına ulaşılacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bloomberg ekranlarında "Merkez Bankası, yabancıya sıfır faizle TL verip döviz elde etmeyi planlıyor. İddiaya göre swap kanalıyla yabancıya aldığı TL ile en az iki yıl vadeli tahvile yatırım şartının getirilmesi, dolara da yüzde 4 faiz verilmesi planlanıyor" açıklaması yapıldı.