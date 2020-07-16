Fed: Kısıntıların kalkmasıyla ekonomik aktivite iyileşti

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitabı'na göre, Covid-19 pandemisi nedeniyle genel olarak uygulanan kısıntıların kalkmasıyla, Haziran ayında 12 Fed bölgesinin hemen tamamındaki ekonomik aktivite ve istihdamda iyileşme başladı.

Bej Kitap, faiz oranlarının belirlendiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından iki hafta önce, 12 Fed bölgesinden gelen verilerden oluşturulan ve FOMC üyelerine rehberlik edecek nitelikte rapor olarak tanımlanıyor.

Buna göre, tüm Fed bölgelerinde perakende satışlar yükseldi ve araç satışları da toparlandı. Bej Kitap'ta, aynı dönemde, imalat sanayi ve turiz, eğelence gibi sektörlerde de yükselişler görülse de, bu ekonomik birimlerde genel aktijite hala geçen yılın aynı dönemine göre düşük düzeylerde kaldı.

Fed raporunda, Covid-19 salgınının ne kadar süreceği ve ekonomi üzerindeki olası etkilerinin büyüklüğü bağlamında, öngörülerin hala belirsizliğini koruduğunun altı çizildi.

Rapora göre, ekonomi yeniden açıldıkça bölgelerin çoğunda istihdam artsa da, fiyatlar çok az değişti.

Kaynak: DHA